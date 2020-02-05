УПЦ КП сочла решения ПЦУ по Филарету "хулой на Духа Святого"

В Киевской патриархии заявили, что решения о приостановлении полномочий почетного патриарха Филарета как члена Синода не имеют никакой канонической или юридической силы.

Об этом информирует пресс-центр УПЦ КП.

"Постановления Священного Синода Православной Церкви Украины от 4 февраля 2020 года в отношении Святейшего Патриарха Филарета не имеют никакой канонической или юридической силы, поскольку Патриарх Филарет является предстоятелем другой Церкви - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и не является иерархом Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, о том, что Филарет "не может быть членом Священного Синода другой Церкви", почетный патриарх ПЦУ сообщил митрополиту Епифанию в письме от 3 февраля, накануне заседания Священного Синода.

Относительно запрета патриарху совершать епископские хиротонии, в УПЦ КП призвали руководство ПЦУ "не уподобляться Московскому Патриархату в неканонических осуждениях и не совершать хулу на Духа Святого".

Напомним, что Филарет, который был одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он ее патриарх.

В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Накануне Православная церковь Украины приостановила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода.

Синод констатировал, что Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии.

Также Филарету и его окружению напомнили о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.