За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло 10 обстрелов: трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды возле Авдеевки - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": рядом с Орехово - из 120 мм миномета противник выпустил 4 мины; два раза неподалеку с населенным пунктом Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое ранение.

С начала текущих суток боевики из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

Напомним, в среду, 5 февраля, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".