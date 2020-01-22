Ведущий врач института Шалимова, задержанный при получении $22 тыс. от пациента, отделался штрафом

Соломенский районный суд Киева 9 января вынес приговор заведующему отделом трансплантации и хирургии печени института им. Шалимова Олегу Котенко, которого осенью задержали при получении от пациента 22 тысячи долларов за операцию и послеоперационную реабилитацию.

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

В приговоре говорится, что весной 2019 года к нему на консультацию попал мужчина с раком печени. Врач предложил провести операцию по пересадке органа, предупредив, что в другом случае пациент может умереть.

Стоимость операции, которую провели в сентябре, составила 30 тысяч долларов.

Пациент заплатил 2 тысячи долларов, а во время передачи второй части денег в размере 20 тысяч долларов врача задержали.

В ходе следствия хирург признал свою вину и пошел на сделку. В результате его признали виновным в нарушении права на бесплатную медицинскую помощь (ст.184 Уголовного кодекса) и принятии неправомерной выгоды (ст.354 Уголовного кодекса).

Это преступления небольшой тяжести, и поэтому врачу присудили небольшой штраф в размере 8500 гривен, то есть 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что во время обысков у задержанного врача нашли почти миллион долларов наличными.