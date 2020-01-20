В Киеве зафиксировали повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость выросла на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, причем за счет как взрослых, так и детей. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Как отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, на данный момент болеет 5349 детей (рост на 31,2%) и 3827 взрослых (рост на 41,3%), всего 9176 больных гриппом и ОРВИ.

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, за 3-ю неделю 2020 года госпитализирован 141 человек, из них 115 - дети.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - сказано в сообщении КГГА.

Напомним, в Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа скончалось пятеро человек.