В Киеве на 10-м фестивале американского кино покажут фильм про миссию "Аполлон-11"

В программе фестиваля встреча с режиссером-документалистом Тимом Скусеном и лекции о кино.

С 6 по 12 февраля в Киеве состоится юбилейный 10-й Фестиваль американского кино «Независимость». В программе будут не только кинопоказы, а и встреча с режиссером-документалистом Тимом Скусеном и лекции о кино.

Фото: Фестиваль "Независимость"

В программе заявлено более 15 игровых и документальных лент, которые вызвали наибольший интерес у кинокритиков.

Программу откроет премьера музыкальной ленты «Джуди» с Рене Зеллвегер в главной роли, которая получила «Золотой глобус 2020» за лучшую женскую роль.

Также будет показ комедии «Восхождение», которая получила премию Coup de Coeur секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019. Другая лента «Хороший мальчик» - дебютный полнометражный игровой фильм кинематографистки Алмы Гарел. Лента посвящена детству эпатажного актера Лабаф. Фильм отметили особой наградой жюри на кинофестивале «Сандэнс» 2019 года.

Также в программе фестиваля две новаторские ленты. Первая «Квин и Слим» - работа двукратной обладательницы «Грэмми», режиссера Мелины Матсукас. Национальный совет кинокритиков США отметил его как "Лучший режиссерский дебют" в 2019 году. Второй фильм «Волны» режиссера Трея Эдварда Шульца вошел в десятку лучших фильмов 2019 по версии Нацсовета кинокритиков США.

На фестивале состоится показ режиссера Лулу Вонг «Прощание», который получил приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс Лондон», 2019.

Специальным событием станет показ фильма «Аполлон-11», созданного на основе архивных кадров с 70-миллиметровой пленки и более 11 тыс. часов несистематизированных аудиозаписей миссии NАSА на Луну.

Помимо этого, в программе фильм «Будем соседями?» от лауреата «Оскара», режиссера Моргана Невилла; лента «РБГ Жизнь иконы правосудия» о пути 85-летней судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург; «Стена Рассвета» про скалолазов Томми Колдуэлла и Кевина Йоргесона; документальная работа «Ребята на реабилитации» о четырех наркотически зависимых пациентах реабилитационного центра; фильм «Эрни и Джо: кризисные копы» - о двух офицеров полиции, которые решили помочь изменить отношение полиции к вызовам, связанным с психическим здоровьем.

Кроме этого на фестиваль покажут фильм «Город-музей» о музее современного искусства в Массачусетсе; ленту «Квинси» - про жизнь музыканта Куинси Джонса; документальный «Ноль процентов» о программе образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг, фильм представит его режиссер Тим Скусен.

В документальной программе фестиваля состоится показ 10 короткометражных работ. Все показы документальной программы и лекция бесплатны для зрителей. Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами в кинотеатре «Жовтень». Фестиваль проходит при поддержке Посольства США в Украине.

Расписание и более детальная информация о фильмах по ссылке.