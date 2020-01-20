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Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство

Чиновники получили 95% аванса на строительство на 24 месяца, вместо 30% на 3 месяца.

Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Фото: КП "Київський метрополітен"

Чиновники компании "Киевметрострой", которая является главным подрядчиком строительства метро на Виноградарь, отмывали проценты с более миллиарда выделенного бюджета на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена. Об этом сказано в материале "Наші гроші".

Благодаря постановлению Кабмина Владимира Гройсмана от 18 декабря 2018 года, "Киевметрострой" получил 95% аванса на строительство линии метро по договору в 5,98 млрд грн на срок не более чем на 24 месяца.

Такое решение было пролоббировано неустановленными лицами благодаря "коррупционным связям в Кабмине", хотя изначально застройщик должен был получить 30% от стоимости на 3-месячный срок.

Отмечается, что с 16 января по 25 марта 2019 года на счет "Киевметрострой" было перечислено 2,5 млрд гривен. В мае 2019 года чиновники "Киевметростроя" разместили более миллиарда выделенных госсредств на депозитный счет в "Укргазбанке" с целью получения прибыли с процентов.

"Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, с нарушением положения постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. В дальнейшем полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК "Фактор-Сервис", ООО "Рул", ООО "Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт", - сказано в расследовании.

Напомним, 17 января суд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь. За один день до этого, в "Киевметрострое" сообщили, что сроки завершения строительных работ по строительсву метро на Виноградарь откладываются на год. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика. 

18 декабря сообщалось, акционеры этой компании решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.

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