Эндорфинное питание. Часть 2

Методика эндорфинного питания разрабатывалась в нашей компании на протяжении примерно 15 лет, и мы продолжаем ее постоянно совершенствовать. Эта программа стала результатом нашей многолетней работы с пищевой зависимостью и прекрасно зарекомендовала себя у наших клиентов. Более десяти лет успешного применения говорят сами за себя.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Мы привыкли получать наслаждение от еды. Привычка получать удовольствие формирует пищевые привязанности, а потом и пищевую зависимость. Избавиться от этой зависимости возможно, но для этого необходимо от года до трех лет совместной работы психолога и диетолога. И это при условии вашего постоянного желания и стремления избавиться от лишних килограмм.

Суть эндорфинного питания очень проста. Голод бывает вызванным недостатком энергии (истинный голод) и ложным (эмоциональный голод). Намного чаще мы испытываем эмоциональный голод. Для того чтоб избавиться от лишних килограммов и вылечить пищевую зависимость, нужно определить продукты, которые и вызвали эту зависимость, исходя из принципа: от чего заболели, тем и надо лечить! Наша задача уменьшить функциональный голод, физиологический голод, а для этого надо выбрать правильное сочетание продуктов и режим питания, при котором у вас в обиходе останутся привычные продукты. И тогда не надо будет ждать окончания программы, чтобы вкусно покушать привычные лакомства. На нашей программе вы, имея привычную еду в нужной порции – будете сбрасывать лишний вес. После окончания программы увеличится порция, но не ассортимент еды! Вы будете находиться в привычном комфортном пищевом окружении. Эта методика абсолютная противоположность обезжиренному скудному питанию, которое далеко не всем подходит, особенно в возрасте 40+.

Эндорфинное питание основано на том наборе продуктов, которые контролируют ваше индивидуальное пищевое поведение. Это те самые продукты, которые запрещены на любой диете, но которые мы любим с самого детства. Уникальность эндорфинного питания в том, что мы выясняем тот ассортимент продуктов, который должен быть на программе и оставляем их в плане питания. Этим мы добиваемся эмоционального комфорта, уменьшения аппетита, и, следовательно, снижения веса. Вы будете продолжать есть все, что любите и при этом каждые сутки терять по 200-300 грамм веса при условии, что будете соблюдать схемы сочетания продуктов! В программе учитывается, чтобы в питании было достаточно витаминов и микроэлементов, необходимых для создания гормонов радости: эндорфинов, серотонина, дофамина. А ведь именно эти гормоны отвечают за счастье, радость и хорошие эмоции.

Эта программа особенно подойдет для тех, кто много раз худел и снова набирал вес на скудной еде; кто скучает по любимым блюдам и поэтому срывается и не может довести процесс похудения до желаемого результата и стабилизации веса.

Я предлагаю вам сейчас изучить пищевые привычки и определить ассортимент еды, который может войти в вашу программу по эндорфинному питанию. Этот список мы делим на три категории. Первая категория: продукты питания и блюда, которые мы бы хотели кушать раз в неделю. Вторая - продукты, которые мы хотели бы употреблять два раза в неделю. Третья - еда, которую мы хотели бы кушать каждый день. Логическим путем мы можем с вами сделать выводы об уровне вашей пищевой зависимости.

Теперь дело за малым – вы можете связаться со мной по электронному адресу yursana.tsvetkova.alla@gmail.com , и мы вместе сумеем определить, какие продукты, в каком количестве и как часто вам надо кушать, чтобы начать решать вопрос с лишними килограммами. Если вам интересен итог вашего распределения продуктов питания, вы можете выслать его мне на почту yursana.tsvetkova.alla@gmail.com или мессенджер фейсбука.