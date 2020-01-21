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В Днепре на взятке задержали полицейского оперативника

Правоохранитель требовал 50 тыс. гривен за непривлечение к уголовной ответственности.

В Днепре следователи ГБР задержали оперуполномоченного полицейского за вымогательство взятки 50 тыс. гривен. Об этом сообщил пресс-центр ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

По предварительной информации, правоохранитель вымогал у гражданина деньги за непривлечение его к уголовной ответственности, связанной со сбытом наркотиков, которые были найдены во время обыска.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

При уплате всей суммы "вознаграждения" полицейский обещал заменить содержимое пакетов с наркотическими веществами на сахарную пудру и сообщил, что планирует передать неправомерную выгоду руководству Днепровского отдела полиции.

Оперуполномоченный задержан во время получения неправомерной выгоды. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

По данному факту ГБР открыло дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали прокурора на получении $3500 взятки. Прокурор требовал и получил ее за собственную позицию в судебных дебатах относительно назначения гражданину наказания, связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

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