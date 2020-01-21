В понедельник вечером на проспекте Малиновского в Днепре произошло лобовое столкновение между автомобилями Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens. В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

Водители двух других автомобилей получили травмы. Один из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава.

Тела погибших извлекали из машины спасатели с помощью спецтехники. В автомобиле погибших смогли уцелеть лишь двое маленьких котят. Патрульные доставили их в коммунальное предприятие "Зооконтроль".

Фото: Пресс-служба полиции

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: Пресс-служба полиции

Напомним, ранее в Иршавском районе Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов произошло ДТП, из-за которого были госпитализировано 9 человек, из них трое детей.