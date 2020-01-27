Погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы.

На автодороге "Одесса - Киев" утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, в том числе пассажирского автобуса "Автолюкс" и фуры.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В районе Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрая дорога и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев». По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda»", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее на скользкой дороге возле Ровно столкнулись семь автомобилей.