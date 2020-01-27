За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще двое ранены

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате погибли двое украинских военнослужащих, один ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", - говорится в утренней сводке.

Семь обстрелов по украинским позициям осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности группировки "Север": дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи н.п. Богдановка боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

С началом текущих суток боевики из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески.

Напомним, в воскресенье боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В субботу в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов, в результате чего получил ранения один украинский военный.