В 2020 году погибли уже одиннадцать военных.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января и заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - заявил он.

Зеленский отметил, что в 2020 году уже одиннадцать военных погибли на Донбассе.

"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС 26 января погибли два украинских бойца, еще двое получили боевые травмы.