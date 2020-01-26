По состоянию на 12:30 воскресенья, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Красногоровка и Лебединское.

Других подробностей о смерти украинского военного не сообщается.

Обновление. В зоне проведения ООС от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. На передовой доброволец был с 2014 года.

Об этом стало известно из сообщения на странице мэра Шостки Сумской области Николая Ноги.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец", - говорится в сообщении.

От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады мэр выразил соболезнования всем, кто знал погибшего бойца.

В вечерней сводке пресс-центра ООС сообщается, что с начала текущих суток на Донбассе погибли два украинских бойца, еще двое получили боевые травмы.

"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя, в частности, запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Семь обстрелов по позициям украинских военных было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Красногоровки; рядом с Лебединским; два раза неподалеку Старогнатовки; вблизи Новогригорьевки и в районе населенного пункта Гнутово.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза неподалеку Орехово, дважды рядом с Новотошковским и неподалеку Крымского.

Напомним, в субботу в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов, в результате чего получил ранения один украинский военный.