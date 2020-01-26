В Украине проводят внеплановые проверки противопожарной безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, в частности школ, детсадов, лицеев и общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводятся в каждой области.

"Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечения зданий противопожарным водоснабжением", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 26 января, спасатели Кировоградской области проверяют профессиональный аграрный лицей в Гайвороне, а также школы в Светловодске.

В ГосЧС отчитываются, что в Луганской области, по состоянию на 24 января, проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили 71 исковое заявление.

В Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов из запланированных 1430.

В Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, в результате которого погибли 16 человек. Правительственная комиссия назвала возгорание бытового электроприбора основной причиной пожара.

Сообщалось, что в колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Здание пять лет не проверяли на пожарную безопасность.

По факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа, открыли уголовное производство.