Под Киевом на Броварской трассе столкнулись Renault Clio и Kia Sportage, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла вечером в субботу, 25 января.
"По предварительной информации, которую удалось установить на месте, Renault на большой скорости двигался в сторону Броваров из Киева. В какой-то момент водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу. Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся", - говорится в сообщении.
Пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault.
Причины аварии устанавливает следствие.
Напомним, около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок попал в реанимацию.