Один автомобиль перевернулся, второй от удара отбросило в кювет.

Под Киевом на Броварской трассе столкнулись Renault Clio и Kia Sportage, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла вечером в субботу, 25 января.

"По предварительной информации, которую удалось установить на месте, Renault на большой скорости двигался в сторону Броваров из Киева. В какой-то момент водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу. Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся", - говорится в сообщении.

Фото: kiev.informator.ua

Пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault.

Причины аварии устанавливает следствие.

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