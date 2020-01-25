Фото: LB.ua

В Киеве в субботу, 25 января, провели реконструкию боя за завод "Арсенал", который прошел в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками.

Это мероприятие традиционно организует партия "Свобода" и ее молодежное крыло "Сокол". В реконструкции используется автентичная военная одежда, пушки, пулеметы и винтовки тех времен, используются холостые патроны.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

После реконструкции состоялось факельное шествие к Аскольдовой могиле, где похоронены погибшие в бою под Крутами.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, в январе 1918 году большевики организовали в Киеве в мятеж против Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Восстание удалось подавить, но оно ускорило падение украинской власти.

Сражение под Крутами состоялось в конце января того же года. Несмотря на поражение, украинские силы, представленные в том числе студентами и гимназистами, выполнили поставленную перед ними задачу и задержали наступление Красной армии на Киев. Они стали символом мужества и примером патриотизма для будущих поколений.