Двое полицейских из Одесской области инсценировали задержание, чтобы присвоить 19 тыс. евро

Им сообщили о подозрении в мошенничестве.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум сотрудникам полиции, которые приняли участие в якобы задержании разыскиваемого за мошенничество иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Начальника изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителя командира взвода одного из отделов Нацполиции в Одесской области подозревают в ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 (мошенничество, совершенном группой лиц и злоупотребление служебным положением) УКУ.

По предварительной информации, два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Польши и ее перевозке в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19700 евро. О факте этого соглашения также знали подозреваемые правоохранители, которые находились в сговоре с иностранцем.

"Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержание иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно базам Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши.

Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.

Напомним, СБУ задержала двух подозреваемых за "продажу" должности начальника колонии за $20 тыс.