Адвокат: сегодняшний допрос Порошенко в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру

Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков назвал сегодняшний допрос Петра Порошенко в ГБР был "одним из самых абсурдных за всю его карьеру".

Об этом сообщается на сайте "Евросолидарности".

По его словам, следователи явно демонстрировали свою незаинтересованность в его показаниях.

"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был один из самых абсурдных... За сегодняшние четыре часа я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого фразу: «это ваша точка зрения». На любое возражение со стороны адвокатов, на любое замечание, что нарушаются законы и происходит что-то непредвиденное кодексом, мы слышали только одно: «это ваша точка зрения», мы следователи - нам виднее", - рассказал Новиков.

По его мнению, такие допросы "нужны создания эффекта шоу, а не проведения следственных действий".

"Я удивлен, что нет никакой заинтересованности у ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки. Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает. Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы", - пояснил адвокат.

Он также отметил, что смена руководителя ГБР не повлияла на установление принципа верховенства права и законности в этом правоохранительном органе.

"Хочу отметить, что с увольнением Романа Трубы линия поведения ГБР не изменилась. Те 16 производств, которые существуют и были заведены по заявлениям Портнова, и которые, как мы сейчас достоверно знаем, согласовывались Трубой с Офисом президента. После увольнения Трубы отношение к ним и поведение не изменилось. Все в силе, те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас - в январе 2020 - остаются неизменными. С приходом Ирины Венедиктовой ничего не изменило в этом вопросе", - добавил адвокат.

Напомним,