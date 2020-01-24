Депутаты "ЕС" призывают коллег поддержать запрос о финансировании ГБР и изменения в закон о бюро

Депутаты от «Европейской Солидарности» вызвали полицию в Государственное бюро расследований из-за отказа пустить их на прием к и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко во время общения с полицией.

«Вместе с моими коллегами - 15 депутатов фракции« Европейская Солидарность» - и семьями Героев Небесной Сотни мы пришли на безотлагательный прием к руководителю Государственного бюро расследований Ирины Венедиктов. Вчера мы по обращению семей Герои Небесной Сотни, а также раненых на Майдане активистов, встретились с ними и получили депутатский приказ встретиться с руководством ГБР по вопросам, которые сегодня очень беспокоят их. В частности, это назначение руководством ГБР адвоката Януковича, который имеет конфликт интересов и прочее», - сказала политик.

Она отметила, что парламентарии имеют право на безотлагательный прием должностными лицами.

«Мы без оружия и хотим передать госпоже Венедиктовой обращение семей Героев Небесной Сотни, которые обеспокоены расследованием. Но несколько человек, которые не представились, на одном было написано «полиция» нас не пустили. Уже полтора часа мы здесь находимся. Мы представились, показали им свои удостоверения и вели себя вежливо», - отметила она.

И в свете происходящего Геращенко призвала оппозиционных депутатов поддержать запрос об объемах финансирования Государственного бюро расследований, который готовит партия.

«Мы сейчас готовим депутатский запрос относительно объемов финансирования Государственного бюро расследований из государственного бюджета. Это не нормально, что на самом деле охранники ГБР получают больше, чем парни на фронте. И мы видим как они выполняют свои обязанности - они прислуживают, а не служат государству», - отметила сопредседатель фракции.

Она также подчеркнула, что Венедиктова была назначена с нарушениями и.о. директора ГБР, месяц совмещала обязанности, а также с нарушением назначила на два дня конкурс на заместителя руководителя ГБР. В ЕС обещают с этим бороться.

«Первое - запрос относительно финансирования ГБР; второе - несоответствие госпожи Венедиктовой даже исполняющей обязанности руководства ГБР; третье - есть изменения в закон «О ГБР», которые должны отвечать решением Конституционного суда о незаконности назначения исключительно президентом Украины руководства независимых органов; четвертое - требовать создания конкурсной комиссии, куда должны войти независимые эксперты и иностранцы. Мы готовы поддержать в эту комиссию и госпожа Закревскую, и других мощных, независимых юристов. Туда также должны войти международные эксперты, чтобы вернуть доверие к этому институту», - рассказала сопредседатель фракции.