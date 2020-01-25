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Зеленский: войска с Донбасса может вывести только Россия

Президент назвал Минские соглашения единственным документом, на основании которого Украина может вести диалог с РФ.

Зеленский: войска с Донбасса может вывести только Россия
Фото: president.gov.ua

Только Российская Федерация ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.

Об это президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу", передает Интерфакс-Украина.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал глава государства.

Президент Украины также назвал Минские соглашения единственным документом, на основании которого Украина может вести диалог с Россией по прекращению войны.

"На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в нормандском формате", - сказал президент.

Он добавил, что Киев разрабатывает другие варианты на случай, если Минские соглашения провалятся.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о необходимости изменения Минских соглашений.

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