Зеленский объяснил стремление к прямому диалогу с Путиным желанием вернуть людей и закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе, в Крыму и на территории РФ украинцев и попытаться завершить войну.

Об этом он сказал в интервью израильскому "9 каналу".

"Возвращение моряков и кораблей - это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - цитирует главу украинского государства Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что возвращение людей для него важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично".

"Это, честно говоря, без меня. Будет возможность - через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", - отметил он.

Ранее сообщалось о вероятности встречи Зеленского с Путиным в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста.

Однако 23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест. Вместо участия в церемонии с Путиным Зеленский помолился у Стены плача.

В Кремле подтвердили, что предполагаемая встреча Зеленского с президентом РФ Путиным в Иерусалиме не состоялась.

Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".