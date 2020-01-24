Подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Алексей Левин задержан в Болгарии

Задержан организатор нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин, который скрывался за пределами Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", - говорится в сообщении.
21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.
Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".
По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.