Подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Алексей Левин задержан в Болгарии

В заказе и организации нападения на херсонскую активистку подозревается также Владислав Мангер.

Задержан организатор нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин, который скрывался за пределами Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", - говорится в сообщении.

21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.