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Подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Алексей Левин задержан в Болгарии

В заказе и организации нападения на херсонскую активистку подозревается также Владислав Мангер.

Подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Алексей Левин задержан в Болгарии
Фото: стопкадр видео

Задержан организатор нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин, который скрывался за пределами Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", - говорится в сообщении.

21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

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