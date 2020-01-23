Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным

Фото: Lb.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом помолился у Стены плача. Таким образом, глава государства сломал график церемонии, где должен был выступать президент РФ - Владимир Путин.

Во время пребывания у Стены плача Зеленскому показали павильон с расположенным макетом Второго Храма попросили оставить запись в книге для высоких почётных гостей - книги, которую обычно заполняют исключительно первые лица иностранных государств.

Фото: Lb.ua

LB.ua предоставили короткую запись, составленную Зеленским на украинском языке. Примечательно, что запись составлена как личное обращение: «Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам».

Во время посещения главный раввин Украины Моше Асман благословил Зеленского и народ Украины. Он прочитал молитву, в конце которой звучит отеческое древнее еврейское благословение к успеху, удаче и силе.

Как сообщало ранее LB.ua, Главный раввин Украины Моше Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Шимон Бриман специально для LB.ua