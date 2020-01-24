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В штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил

Для второго этапа разведения Украина предлагает КПВВ "Гнутово", ж/д мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую.

В штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил
Заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь.
Фото: Радио Свобода

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

Об этом Радіо Свобода рассказал заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь.

По его словам, на участках, предложенных Украиной, нет гражданского населения, которое могло бы после разведения сил оказаться в так называемой "серой зоне".

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", - отметил Бондарь.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске рассматривают девять возможных точек разведения. На предложение Украины боевики ответили своими.

16 января пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске высказалась за проведение повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения миссией ОБСЕ и предлагает провести разведение сил и средств на дополнительных трех участках.

В конце 2019 года состоялось разведения сил у Золотого Луганской области и в районе Петровского и Богдановки в Донецкой области.

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