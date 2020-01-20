На переговорах в Минске рассматривают девять возможных точек разведения

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске рассматривают девять возможных точек разведения сил и средств.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Наша идея в том, что эти участки должны иметь прямое гуманитарное направление. То есть 408 км линии соприкосновения - это большая территория. Мы решили и так предлагал Владимир Зеленский в "норманди", что мы будем определять те участки, которые имеют гуманитарное значение для населения с обеих сторон", - сказал он.

Пристайко добавил, что называть эти точки разведения он не будет, чтобы не усложнять и без того непростые переговоры.

"Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, привязывать географически, только потому что к нашим трем предложениям появились по три предложения с каждой стороны – Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков", - сказал министр.

Напомним, что в 2019 году на Донбассе состоялось разведение сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровского, Золотого и Станицы Луганской.

Это произошло в рамках соглашения Трехсторонней контактной группы от 2016 года.

В декабре 2019 года на саммите "нормандской четверки" президент Владимир Зеленский согласился продолжить разведение. Новые точки должны определить на переговорах в Минске.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий накануне заявил, что одной из точек может стать железнодорожный мост в Станице Луганской.