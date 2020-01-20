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Офис генпрокурора открыл 14 дел по свидетельствам освобожденных пленных

Украинцы сообщили о жестоком обращении, пытках и применении физического насилия со стороны боевиков "ЛДНР".

Офис генпрокурора открыл 14 дел по свидетельствам освобожденных пленных
Фото: 5.ua

Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих показаниях освобожденные украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны боевиков "ЛДНР".

"Обстоятельства преступлений и виновных лиц будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

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