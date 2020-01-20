С 28 января больше не будет бесплатного доступа к 23 наиболее рейтинговым каналам Украины. За просмотр спутникового ТВ нужно будет платить.

Чтобы продолжать смотреть спутниковое ТВ, необходимо обновить оборудование для принятия новых частот украинских каналов и пользоваться только теми услугами, которые предоставляет официальный телевизионный оператор. Кодирование спутникового сигнала навсегда изменит жизнь почти каждого украинца. Ведь каналы спутникового ТВ продолжает смотреть достаточное большое количество зрителей.

Давайте рассмотрим основные преимущества кодирования ТВ-сигнала:

Контент ТВ-каналов станет более разнообразным. Ведь каждый официальный телевизионный оператор Украины, в свою очередь, сможет выполнить все требования правообладателей для трансляции на спутниковых каналах фильмов, сериалов, клипов и т.п. Незаконно ретранслировать спутниковое ТВ станет невозможно. Ранее, зная частоты спутниковых каналов 2019, умельцы легко могли настроить тюнер на прием сигнала, а это мошенничество. Новые параметры спутникового телевидения исключают такую возможность. Новости спутниковых телеканалов в Украине сообщают, что появятся HD-версии практически всех популярных ТВ-каналов. В итоге, трансляция канала будет идти в лучшем качестве, с лучший звуком и без задержек (что уже доступно для пользователей ТВ онлайн).

Нет сигнала на спутнике, что делать?

В первую очередь следует обратиться к провайдерам официального телевидения в Украине и узнать размер абонплаты для вашего региона. Кроме того, нужно купить новый тюнер. Все это потянет на внушительные затраты в размере 1000-1500 грн. Но есть и иной путь: отдать предпочтение интернет-телевидению.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Интернет ТВ вы можете подключить уже сейчас. Для этого достаточно иметь хороший Интернет и устройство с ОС Андроид. Есть множество приложений и веб-версий сервисов для просмотра телевидения онлайн. Например, в Ланет.TV вы можете смотреть все IPTV украинские каналы, смотреть в прямом эфире каналы ТВ или смотреть каналы онлайн в записи. Кроме того, все каналы онлайн будут доступны вам в любом месте и в любое время суток. Ланет.TV – сервис платного ТВ, но также есть и бесплатный пакет /PROMO, денежные бонусы за привязку карты или номера телефона и т.д. К тому же, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор, который предоставляет свои услуги абсолютно законно. При помощи ТВ онлайн вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие уже сегодня.