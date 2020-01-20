В нескольких областях Украины на завтра объявили штормовое предупреждение

Днем порывы буду достигать 20 метров в секунду.

В Киевской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черниговской и Сумской областях и столице 21 января погодные условия объявлены потенициально опасными из-за ветра.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

Напомним, на Крещение в Украине была преимущественно плюсовая температура.