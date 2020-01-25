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Помпео попал в скандал из-за интервью об Украине

Госсекретаря вывел из себя вопрос о Йованович.

Помпео попал в скандал из-за интервью об Украине
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине, которое состоялось в пятницу, 24 января.

Журналистка спросила Помпео о его позиции относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Помпео утверждал, что действовал в ситуации с Йованович "правильно" и защищал ее и других сотрудников Госдепартамента. Однако, по словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.

Келли рассказала, что после завершения интервью ее отвели в частную гостиную Помпео для разговора. В ходе разговора Помпео кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он использовал слово, начинающееся с буквы F в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "люди об этом услышат", - добавила журналистка.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео планирует прибыть в Киев 30 января. Визит состоится в рамках его путешествия в Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, которое продлится с 29 января по 4 февраля. Таким образом Помпео впервые посетит в качестве госсекретаря четыре государства, которые до 1991 года входили в состав СССР. Во время визита в Киев Помпео планирует встретиться с Зеленским, Пристайко и Загороднюком. 

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