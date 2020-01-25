Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении"

Он был помощником Путина с 2013 года.

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил в своем телеграмм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который является близким к Суркову.

О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц. Он отметил, что ближайший месяц Сурков "будет заниматься медитацией".

Напомним, Сурков работал помощником Путина с сентября 2013 года, отвечал за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

В 2018 году он был переназначен на эту должность. В мае 2019 в росСМИ появилась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии на украинском направлении.

Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии. Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.