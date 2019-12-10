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У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков

Представители Кремля на "нормандской встрече" вели себя эмоционально. 

У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Владислав Сурков перешел на крик во время обсуждений в "нормандском формате" в Париже. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, который был в составе украинской делегации.

В пресс-службе МВД отметили, что представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно.

"У господина Суркова сдали нервы, от там бумаги кинул на стол, кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отведение означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы встали так, чтобы Мариуполь обезопасить?" - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что Украина не собирается быть доминионом России, государственные интересы превыше всего. По словам Арсена Авакова, вначале должны быть обеспечены безопасность и возвращение военнопленных и контроля над границей, и только потом можно будет обсуждать вопрос выборов на оккупированных частях Донбасса.

Напомним, "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита. "Четверка" выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года. 

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