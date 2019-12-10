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Вопрос Крыма на "нормандской встрече" подробно не обсуждался

Его поднимут на следующей встрече в этом формате. 

Вопрос Крыма на "нормандской встрече" подробно не обсуждался
Фото: EPA/UPG

На встрече "нормандской четверки" в Париже не обсуждался вопрос оккупированного Россией Крыма. Об этом во время общения с прессой по итогам переговоров заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я очень хотел обсудить этот вопрос. Не буду вам лгать, потому что мы на первый же вопрос о разведении потратили 30-40 минут, потому что у меня своя позиция. Потом обмен, он пошел легче. И к Крыму подробно мы не дошли", - пояснил Зеленский.

По словам Зеленского, он хотел бы быстрее урегулировать проблемы, но президент РФ Владимир Путин пытается детально разобрать каждое слово.

Украинский президент пообещал, что крымский вопрос будет обсуждаться на следующей встрече "нормандской четверки", запланированной на март будущего года. 

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России абсолютно разные взгляды по поводу возвращения контроля над границей.

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