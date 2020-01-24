Кабмин предложил ввести компенсации за задержку госвыплат

Соответствующий законопроект будет подан в парламент.

Кабинет министров Украины инициирует организацию выплат компенсаций гражданам, если им задержат назначенные государственные выплаты. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем телеграме.

"Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", - написал он.

По словам премьера, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация.

Речь идет о пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании; социальных выплатах; стипендия; разплате (денежном обеспечении); сумме индексации денежных доходов граждан.

Напомним, раннее Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 10-11% годовых. Возобновление ипотечного кредитования является одним из приоритетов Национального банка в 2020 году.