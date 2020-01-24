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Гончарук заявил, что "Укрзализныцю" не будут продавать или передавать в концессию

Украинская железная дорога останется под контролем государства. 

Гончарук заявил, что "Укрзализныцю" не будут продавать или передавать в концессию
Фото: Евгений Кравцов\ФБ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что "Укрзализныцю" не будут передавать в концессию или продавать. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет оказывать консультационные услуги.

Это сотрудничество позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине, написал Гончарук в Facebook.

"Развенчаю все мифы, которые ходят вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги", – пояснил он.

Гончарук подчеркнул, что украинская ж/д остается под полным контролем государства.

Напомним, 22 января Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Во время ланча в рамках Всемирного экономического форума премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил, что "Укрзализыцю" отдадут в управление немецкой компании на 10 лет.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы", – передала речь украинского премьера "Лига. Бизнес".

Немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять "Укрзализныцей" на протяжении 10 лет. Представители компании сообщили, что будут консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах. 

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