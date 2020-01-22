Промышленное производство в Украине в декабре упало на 7,7%, за год - на 1,8%

В декабре 2019 года промпроизводство сократилось на 7,7%.

В 2019 году промышленное производство Украины сократилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают "Українські Новини".

В декабре 2019 года промпроизводство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.

При этом в декабре 2019 года промпроизводство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,1% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2019 года.

Напомним, в конце прошлого года министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в ведомстве считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий со стороны государства.