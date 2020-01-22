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"Нафтогаз" получил новое правление

В него вошли Коболев, Перелома и три новичка.

"Нафтогаз" получил новое правление
Глава Нафтогаза Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Фото: EPA/UPG

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" 20 января утвердил новый состав правления компаниия.

Теперь в него входят пять человек: глава правления Андрей Коболев, его первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер.

Полномочия Юрия Колбушкина, который входил в правление с 1999 года, и гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко прекращены.

Как отмечается на сайте компании, правление "Нафтогаза" будет рассматривать вопросы на уровне всей группы, тогда как операционные решение будут принимать руководители дивизионов и директора группы по направлениям.

В группе "Нафтогаз" созданы дивизионы "Интегрированный газовый бизнес", "Нефть", "Техническое обеспечение" и "Новая энергия".

Также "Нафтогаз" решил упразднить коллегиальные исполнительные органы (правления и дирекции) в компаниях "Укртрансгаз", "Укргаздобыча", "Укртранснефть", "Укрспецтрансгаз" и "Черноморнефтегаз". Они меняются на единоличные органы управления.

Напомним, что "Нафтогаз" - крупнейшая компания в Украине.

С 2014 года ее возглавляет Андрей Коболев, чей контракт заканчивается весной.

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