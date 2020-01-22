Гончарук решил "ликвидировать коррупционные риски", передав конюшни и свинофермы в частный сектор

"Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции".

Непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции, будут отданы в частный сектор.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на совещании с представителями государственных предприятий, информирует пресс-служба правительства.

Глава Кабмина уверен, что их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора.

"Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сказал Гончарук.

В ходе совещания он также поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

По словам премьер-министра, Фонд государственного имущества должен способствовать привлечению инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.