В НКРСИ показали график запуска 4G в регионах

Мобильный интернет должны получить города и села с населением от 2 тыс. человек.

Мобильные операторы компании "Киевстар", Vodafone и lifecell подали в Нацкомиссию по вопросам радиовещания, связи и информатизации (НКРСИ) совместное заявление о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G.

Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень в фейсбуке.

Подача заявлений от операторов - первый шаг по рефармингу частот. Дальше правительство должно внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины и определить размер платы за лицензии.

Затем последует переоформление и выдача необходимых лицензий, а с 1 июля должен начаться постепенный запуск LTE в диапазонах 900 МГц.

По условиям лицензий LTE 900 мобильный оператор должен обеспечить среднюю скорость передачи данных не меньше 2 Мбит/с во всех населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек (в течение 24 месяцев), на международных (в течение 30 месяцев) и национальных дорогах (в течение 48 месяцев).

Напомним, что отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.

В августе 2019 года мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона откажется "Киевстар", которому согласно лицензии, пока отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также своими частотами в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Со своей стороны правительство обязалось облегчить доступ к инфраструктуре, ввести технический нейтралитет, установить справедливую цену за продление лицензии.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что благодаря договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии операторов.