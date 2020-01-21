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​Компания Risoil победила в концессионном конкурсе за Херсонский морпорт

В ближайшее время о победе будет объявлено официально.

​Компания Risoil победила в концессионном конкурсе за Херсонский морпорт
Фото: seaport.kherson.ua

Компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

Об этом пишет Latifundist.

По словам сооснователя компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили, в ближайшее время о победе будет объявлено официально, после чего в компании поделятся деталями и планами концессии.

Компания "Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской - 40%.

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве. Основными направлениями ее деятельности являются: обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

Терминалы Risoil работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла. Также к активам компании относится "Морской технический центр", который специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.

Напомним, в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт" принимали участие четыре компании.

3 октября прошлого года Верховная Рада приняла закон о концессии. Концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.

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