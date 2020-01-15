Ryanair выполнил первый рейс из Катовице в Херсон

Перелеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Ирландский лоукостер Ryanair сегодня, 15 января, выполнил первый рейс по маршруту Катовице-Херсон.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на данные flightradar24.

Отмечается, что самолет с регистрационным номером SP-RSB выполнил рейс FR5029 и приземлился в Херсоне в 10:07. В 10:30 самолет вылетит в обратном направлении - в Катовице.

Перелеты по маршруту Катовице-Херсон будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Напомним, в Херсон ирландская авиакомпания начала летать с середины декабря прошлого года - 17 декабря состоялся первый рейс Краков-Херсон.

Также ирландский перевозчик ранее объявил о выполнении рейсов Вена-Херсон. Их будет осуществлять "дочка" Ryanair - австрийская Lauda. Перелеты стартуют с 30 марта.

За год Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.