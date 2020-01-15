Водителей предупреждают о тумане и гололеде

В большинстве областей Украины автомобильные дороги сухие, местами наблюдается туман, в трех областях - гололед. При этом проезд по основным дорогам обеспечен.

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"По состоянию на 6:00 15 января на всей территории страны без осадков, местами туман в большинстве южных, центральных и северных областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где туман, мокрое, в Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог - без осадков. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском перевале - местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ГосЧС предупреждала об опасности схода лавин в Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье.