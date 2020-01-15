Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Водителей предупреждают о тумане и гололеде

Проезд по основным дорогам обеспечен.

Водителей предупреждают о тумане и гололеде
Фото: http://opogode.ua

В большинстве областей Украины автомобильные дороги сухие, местами наблюдается туман, в трех областях - гололед. При этом проезд по основным дорогам обеспечен.

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"По состоянию на 6:00 15 января на всей территории страны без осадков, местами туман в большинстве южных, центральных и северных областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где туман, мокрое, в Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог - без осадков. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском перевале - местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ГосЧС предупреждала об опасности схода лавин в Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также