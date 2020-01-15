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За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Двое военнослужащих ранены.

За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в утренней сводке.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи н.п. Невельское - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности группировки "Север": рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов, трижды в районе н.п. Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также из автоматических гранатометов вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз открывали огонь - в районе Светлодарска, -  где выпустили 2 мины из 82-мм миномета.

Напомним, на 16 января запланировано первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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