Коммунальщики завершили ремонт поврежденного трубопровода возле киевского ТРЦ Ocean Plaza

Сообщается, что три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме.

Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" утром 15 января завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия.

Отмечается, что с момента обнаружения повреждения вечером 13 января, три бригады работали в круглосуточном режиме.

"Был осуществлен демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", - говорится в сообщении.

Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

После обнаружения повреждения клиенты были переподключены к другому теплоисточнику - СТ-1. По состоянию на 9:00 коммунальщики завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5.

Напомним, в понедельник вечером в Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Люди были эвакуированы, однако сообщалось о девятерых пострадавших.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.

В среду, 15 января, в Киеве на улице Семьи Идзиковских, неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.