ФДМ запустив процедуру приватизації київського ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна почав формувати аукціонну комісію, яка визначить умови та стартову ціну державної частки київського торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

"Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок. Адже кошти підуть на відновлення країни, а успішна компанія отримає нових проукраїнських власників. Наразі Фонд очікує від ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», яка є власником ТРЦ Ocean Plaza, надання пакета документів про фінансово-майновий стан товариства", - написав він у фейсбуці.

Коваль зазначив, що ця інформація необхідна для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.

Також до кінця лютого 2024 року ТОВ "Інвестиційний союз «Либідь»" повинен надати фінансову звітність за минулий рік.

На відміну від попередніх аукціонів "великої приватизації", продаж ТРЦ Ocean Plaza та інших об'єктів буде відбуватися в Prozorro.Продажі.