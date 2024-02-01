Профільний комітет Ради підтримав ліквідацію КРАІЛ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів та митної політики підтримав ідею ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та автоматизувати видачу гральної ліцензії у сфері азартних ігор.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, відповідний законопроєкт є антикорупційним.

"Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник – усе буде автоматично й за чіткими критеріями", – сказав він.

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії.

Восени 2022 Мінцифри запропонувало ліквідувати КРАІЛ. Законопроєкт про ліквідацію подали до Верховної Ради ще 1 травня.