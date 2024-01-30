Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних

В органах державної влади та державної служби категорії «А»– всі військовозобов’язані підпадають під бронь. Для держслужби категорії «Б» та В» – до 50% кількості військовозобов’язаних. Бронювання відбуватиметься через електронний кабінет призовника.

Кабінет Міністрів України пропонує нардепам наступні законодавчі зміни:

Бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії “А”, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов’язані;

державної служби категорії “Б”, “В”, в органах місцевого самоврядування – до 50% кількості військовозобов’язаних;

2) в Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Службі судової охорони, в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах;

3) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники, а також які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, будуть зобов’язані уточнити свої облікові дані стосовно через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Також у законопроєкті: