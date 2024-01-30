Чоловіки 18 до 60 років зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів

Також запропоновані певні виключення з цього правила.

Урядовим проєктом пропонуються відповідні зміни обмеження прав і свобод громадян та прав в умовах воєнного стану.

Кабінет міністрів України запропонував депутатам ухвалити відповідні зміни до ст. 20 Закону «Про правовий режим воєнного стану»:

У період дії воєнного стану громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів.

Ці норми не будуть застосовуєтися у разі:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном;

В умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Кабмін запропонував Верховній Раді оновлені зміни щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.