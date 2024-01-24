Створення Служби дисциплінарних інспекторів: завдання від Європейської Комісії на 2024 рік, яке Україна має виконати

19 жовтня набрали чинності два взаємопов'язані закони щодо зміни статусу та порядку формування Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) Вищої ради правосуддя (№3378-IX) та щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів (№3304-IX). Ці закони не лише відновили одну з ключових функцій ВРП - дисциплінарну, але і дали початок створенню СДІ на конкурсній основі. Вже 19 грудня 2023 року ВРП оголосила конкурс на зайняття 26 вакантних посад до СДІ. Чому це важливо для України?

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По-перше, 8 листопада 2023 року Європейська Комісія опублікувала звіт щодо України в межах розширення ЄС. Одним із завдань, яке ставиться перед Україною на 2024 рік, - це формування Служби дисциплінарних інспекторів на основі прозорої та меритократичної процедури відбору.

По-друге, розгляд справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів не здійснювався більше двох років, починаючи з серпня 2021 р.. Справа у тому, що закон №1635-IX щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП передбачав створення СДІ після перевірки тодішніх членів ВРП на доброчесність за допомогою спеціально створеного допоміжного органу - Етичної ради. Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ цей процес розтягнувся у часі та проходив на тлі втрати ВРП своєї повноважності, яку вдалося відновити лише 8 січня 2023 р. Після цього розпочалося обговорення нової моделі функціонування СДІ, яке і завершилося підписанням президентом Володимиром Зеленським вищезгаданих законів.

Таким чином, відповідно до нового законодавства, тимчасово, до початку роботи СДІ, дисциплінарні скарги розглядатиме Вища рада правосуддя. Так, повноваження дисциплінарного інспектора здійснюватиме член Дисциплінарної палати ВРП (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ. У результаті з 1 листопада по 6 грудня секретаріат ВРП розподілив 13 443 справ, які накопичилися за час відсутності у Ради дисциплінарної функції. Враховуючи нові справи, що продовжили надходити, станом на 6 грудня їхня загальна кількість становила 14 454. Це - неабиякий виклик для всієї судової системи.

Згодом ці повноваження мають бути делеговані Службі дисциплінарних інспекторів. Вона і має допомогти розібрати минулі “завали”, упорядкувати та прискорити розгляд дисциплінарних скарг відповідно до найвищих європейських стандартів правосуддя. За словами голови ВРП Григорія Усика, її формування - питання номер 1 у порядку денному Ради. Закон визначає СДІ як самостійний структурний підрозділ у складі ВРП, який створюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. До її складу входять 24 дисциплінарні інспектори, керівник Служби та його заступник. Вони призначаються на посаду строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу.

Так, у рамках підготовки для проведення конкурсу 7 грудня Вища рада правосуддя створила конкурсну комісію для відбору на посади дисциплінарних інспекторів. Вона складається з 6 членів, троє з яких призначили за пропозиціями від міжнародних та іноземних організацій. Важливо, що під час ухвалення рішень саме міжнародні члени матимуть право переважного голосу. Схожий підхід раніше використовувався і під час формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і, власне, Вищої ради правосуддя.

Таким чином, до складу конкурсної комісії увійшли членкині Вищої ради правосуддя Юлія Бокова, Олена Ковбій та Ольга Попікова. Своєю чергою, від міжнародних організацій членами конкурсної комісії для відбору на посади дисциплінарних інспекторів стали: Джон Ерлік, суддя у відставці, ад’юнкт-професор Школи права університету Сіетла, Павол Жілінчик, екс-член Суддівської ради Словацької Республіки, а також Реда Мольєне, екс-голова Національної судової адміністрації Литви.

Сподіваємося, що конкурс до СДІ відбуватиметься з дотриманням усіх необхідних стандартів у найкоротші терміни. Адже створення Служби дисциплінарних інспекторів, яка відповідатиме за реалізацію повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів та діятиме за принципом функціональної незалежності від ВРП, сприятиме посиленню незалежності органів судової влади України та підвищенню довіри громадян до її рішень. Це, своєю чергою, сприятиме наближенню української судової системи до європейських стандартів.