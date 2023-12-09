Рада прийняла закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри

Цей закон був серед вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сьогодні, 9 грудня, на пленарному засіданні Верховної Ради прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (реєстр. №10140-д).

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Прийнятим законом вноситься комплекс суттєвих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про запобігання корупції», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Так, змінено структуру розділу IV «Порядок зайняття посади судді» та викладено його в новій редакції, розділивши його зміст на самостійні глави: Глава 1 «Кандидат на посад судді»; Глава 2 «Добір на посаду судді місцевого суду»; Глава 3 «Конкурс та призначення на посаду судді»; Глава 4 «Переведення судді до іншого суду».

Положеннями вказаного розділу визначено основні критерії доброчесності та компетентності суддів (кандидата на посаду судді), а також передбачено, що Вища рада правосуддя буде затверджувати Єдині критерії для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності, що відповідає заходам з виконання Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки.

Крім того, змінено правила складення кваліфікаційного іспиту (як в межах добору, так і в межах кваліфікаційного оцінювання), проведення конкурсних процедур та порядок призначення на посаду, вирішено проблему, яка довгий час існує із переведенням суддів за результатами конкурсу.

На переконання членів Комітету, реалізація прийнятого закону забезпечить удосконалення процедур суддівської кар’єри з метою їх приведення у відповідність до сучасних потреб та викликів, які стоять перед судовою владою та державою.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, цей закон також був серед вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, президент підписав ухвалені того ж дня Радою закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС. Йдеться про закон, який дозволяє НАЗК здійснювати перевірки майна посадовців, придбаних ними до призначення; закон щодо нацменшин; закон про незалежність САП; закон щодо збільшення складу НАБУ на 300 осіб.

Сьогодні, 9 грудня, Рада прийняв закон щодо криміналізації контрабанди, а також ухвалила звернення щодо переговорів про вступ України до ЄС.