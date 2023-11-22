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ВАКС взяв під варту нардепа Андрія Одарченка

Альтернативна застава – 15 млн гривень.

ВАКС взяв під варту нардепа Андрія Одарченка
Фото: Центр протидії корупції

Вищій антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії корупції.

"ВАКС взяв під варту нардепа Одарченка з альтернативою застави в 15 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Одарченку. Його взяли під варту в залі суду до 20 січня 2024 року.

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Нагадаємо, депутат Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

"Так, я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів на різні теми. Жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів Державному біотехнологічному університету", – сказав депутат у ході засідання Вищого антикорупційного суду.

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